Bakan Nureddin Nebati: Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamının tespit edildiğini, astronomik fiyat artışı yapanlara göz yumulmayacağını söyledi. Bakan Nebati ''Konuttaki 3 destek paketiyle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla ev sahibi olmalarını sağlıyoruz'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut destekleriyle arzı artırıp konut sahipliğini artırmak istediklerini vurgulayan Nebati ''Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız'' dedi.
Bakan Nebati'nin konuşmasının şöyle:
Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşlarımızla çalışmalarımız yürütüyoruz. Dün farklı sektörlerde temsilcilerle oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılara devam edeceğiz. Enflasyon meselesini birlikte masaya yatırdık.Kendilerinin bu kapsamda arttığımız bütün adımlarımızı takdir ettiklerini bizlerin çalışmalarını destekleyici olarak kendi fiyat politikalarına yönelik çeşitli adımlar atmaya dair planlamalarının olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk.
Enflasyonla mücadelemiz topyekün bir mücadele olduğu sürece başarıya olan inancımız tam. Bizlerin çalışmalarının yanında iş insanlarımızın sorumluluk alarak ellerini taşın altına koymaları son derece önemli ve başarıya ulaşmamızı sağlayacak kilit unsurlardan birisi. Devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık.
Kurduğumuz enflasyon mücadele timleri vasıtasıyla fahiş fiyat fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor ve tüm önlemleri alıyoruz almaya devam ediyoruz.
Her ay düzenli olarak Fiyat İstikrar Komitesi'nde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık
"DESTEKLERİMİZ OLACAK"
"ASTRONOMİK FİYAT ARTIŞINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"Konuttaki 3 destek paketiyle hem konut arzını artırıyoruz hem de vatandaşlarımızın uygun finansman olanaklarıyla konut sahibi olmalarını sağlıyoruz.Vatandaşımızın uygun finansman ile konut sahibi olmasına yönelik bu adımı astronomik fiyat artışları ile suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Paket açıklanmadan önceki internet üzerinde bireysel dahil olmak üzere satış fiyatları ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz.Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çevirecek şekilde gece gündüz bunların hesabını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Yakın zamanda hazine destekli KGF kredilerindeki kefalet limitlerini artırdık. KOBİ'ler için 35 milyon lira olan limit 100 milyon liraya çıkardık. KOBİ dışındaki firmalara 250 milyon TL'den 350 milyon liraya bir artış yaptık.
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