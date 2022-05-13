Bakan Nureddin Nebati: Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut destekleriyle arzı artırıp konut sahipliğini artırmak istediklerini vurgulayan Nebati ''Konut destekleri sonrası aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız'' dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasının şöyle:

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşlarımızla çalışmalarımız yürütüyoruz. Dün farklı sektörlerde temsilcilerle oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılara devam edeceğiz. Enflasyon meselesini birlikte masaya yatırdık.Kendilerinin bu kapsamda arttığımız bütün adımlarımızı takdir ettiklerini bizlerin çalışmalarını destekleyici olarak kendi fiyat politikalarına yönelik çeşitli adımlar atmaya dair planlamalarının olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk.

Enflasyonla mücadelemiz topyekün bir mücadele olduğu sürece başarıya olan inancımız tam. Bizlerin çalışmalarının yanında iş insanlarımızın sorumluluk alarak ellerini taşın altına koymaları son derece önemli ve başarıya ulaşmamızı sağlayacak kilit unsurlardan birisi. Devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık.

Kurduğumuz enflasyon mücadele timleri vasıtasıyla fahiş fiyat fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor ve tüm önlemleri alıyoruz almaya devam ediyoruz.

Her ay düzenli olarak Fiyat İstikrar Komitesi'nde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık

"DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Önümüzdeki süreçte tesis edeceğimiz adımlarla halkımızın refah seviyesi ve alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.Vergisel düzenlemelere ilave olarak yatırımları desteklemeye yönelik kredilerde de önceliklendirmeye önem veriyoruz.Kredi anlayışımız çok net. Selektif kredi politikası. Şubatta duyurduğumuz toplam 60 milyar liralık 3 adet Hazine destekli KGF paketini devreye aldık. İyi yürüdü, iyi dağıttık, iyi kullanıldı. Destek paketinin yarısından fazlasını da kullandırmış durumdayız.Selektif kredi politikamız kapsamına bir yenisini daha ekledik. 100 milyar lirası sanayiye 50 milyar lirası turizmciye olmak üzere 150 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Öncesinde de tarımda 96 milyar liralık bir destek paketi açıklamıştık.Ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirdik. Tüm girişimlere destek olmak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini hayata geçirdik.Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve 60 aya kadar vade imkanı tanıyarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişimi geniş bir yelpazede devreye alıyoruz.