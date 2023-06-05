CHP’li Karabat’tan çarpıcı uyarı: ‘Belli ki enflasyonu ‘Şimşek’ çarpmış!’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:40

Güncelleme: 05.06.2023 - 13:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmasının ardından yeni kabineyi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise Mehmet Şimşek getirildi. Yeni bakan Şimşek’in ekonomide yapacağı hamleler piyasalar tarafından merak edilirken, Şimşek bunun sinyallerini devir teslim töreninde verdi.

Şimşek yaptığı açıklamada "Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır" dedi. Şimşek’in ekonomide izleyeceği yol hakkında CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Karabat’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Ekonomide irrasyonel (akıl dışı) politikalar uygulandığını Mehmet Şimşek itiraf etti.

Peki, halkı fakirleştiren bu politikaların hesabı sorulacak mı? Hayır.

Şimşek, “rasyonel” diyor ama faturayı yine halka kesecek.

İLK BÜTÇE ‘TASARRUFU’ ÇALIŞAN VE EMEKLİ ZAMLARINA!

Bütçe açığı yılın ilk 4 ayında 382,5 milyar TL oldu. “Şeffaflık” diyen Şimşek, ilk iş olarak mayıs enflasyonunu %0,04 açıkladı. Böylece çalışan ve emeklilerin zamlarından çalmış oldu. Yani ilk bütçe tasarrufuna imza attı.

Mayıs ayında ENAG enflasyonu %5,68 buldu. İTO Geçinme Endeksi de %1,66 oldu. Ama TÜİK %0,04 diyor!

Belli ki enflasyonu ŞİMŞEK çarpmış!

“SİGARADAN AKARYAKITA, İLETİŞİMDEN ULAŞTIRMAYA…”

2018’den bugüne başta orta sınıf olmak üzere çalışan kesim fakirleşti. Servet transferi hızlandı. 2022’de en yüksek gelire sahip %20’lik nüfus, toplam milli gelirin yüzde 48’ini aldı. Bu tabloda gelir adaletsizliğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Şimşek, sigaradan akaryakıta, iletişimden ulaştırmaya kadar zamlar yapmaya başlıyor. Çünkü, ülkede bozulan gelir dağılımını düzeltmek yerine, yine dolaylı vergilerle halkın sırtına binecek. Kamuda israf engellenmeyecek, tasarruf yapılmayacak ama vatandaş sürekli vergi ödeyecek.”