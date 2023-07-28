CHP'li Kara'dan belediyede çalışan taşeron işçiler için çağrı

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:14

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, taşeron işçilerin mağduriyetlerine ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin özlük haklarına dikkat çekerek, “Seçim kazanmak için yapılan vaatler, seçimin ertesinde unutuluyor ve rafa kaldırılıyor. Artık bu dönemde taşeron işçiliğin bulunması bir kölelik düzeninin işaretidir. Taşeron işçiler için ne söz verildiyse tutulmalı” dedi.

CHP’li Kara, verilen sözlere karşın kadroya geçirilmeyen taşeron işçilerin mağduriyetlerine ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin özlük haklarına dair yazılı açıklama yaptı.

İktidarın seçim vaatlerini gerçekleştirmek için çaba göstermediğini kaydeden Kara, “Her meselede olduğu gibi seçim öncesinde, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ‘Çalışmamızın büyük bir kısmını tamamladık’ ifadesini kullanmıştı. Seçim geçeli 2 ay oldu ama herhangi bir gelişme göremedik” dedi.

Kara, 90-100 bin taşeron işçi varolduğuna işaret ederek, “Taşeron işçiler için ne söz verildiyse tutulmalı” ifadelerini kullandı. 2017’de de taşeron işçiliğinin son bulacağına ilişkin vaatlerin öne sürüldüğünü anımsatan Kara, “2019’da ise ‘taşeron’ lafının kaldırılıp yeniden düzenleme yapılacağı söylendi. Lakin sonuç böyle olmadı. 696 sayılı KHK’ya göre işçinin kadro kapsamına girebilmesi için şirket ihalesindeki toplam yaklaşık maliyetin en az yüzde 70'inin işçilik maliyeti olması gerekiyor. Bu kapsama giremeyen taşeronlar kadroda yer bulamadı” diye konuştu.

AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİLLER

Söz konusu düzenlemeye göre işçilerin çalıştıkları şirketlerden belediye şirketlerine geçirilerek kadro verildiğinin ilan edildiğini kaydeden Kara, “Yine burada belediyelerin kadrolu işçileri ile belediye şirket işçileri arasında bir fark doğmuştur. Belediye şirketinde çalışan emekçi özlük ve sosyal haklar bakımından belediye bünyesindeki işçilerle aynı haklara sahip olamamıştır” ifadelerini kullandı.

Kara, “Belediyelerde üniversiteyi bitirmiş memur işleri yapan yurttaşlar var. Genellikle mühendis, mimar yardımcısı, zabıta gibi kadrolarda bulunuyorlar. Memur işi yapanların memur olarak değerlendirilmesi hukuki bir sorumluluktur. Eşit işe eşit ücret ve eşit statü ilkesi getirilmeli” dedi.

HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİ

Taşeron işçilerin kadroya geçip daha güvenceli şekilde yaşamlarını idame ettirmesinin bir sosyal devlet ve yurttaşlık ilkesi olduğunu belirten Kara, “Mevcut ekonomik krizde, taşeronluğa mahkum edilen işçiler gelecek kaygısı içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada yaratılan haksızlık ve hukuksuzluk ivedi şekilde giderilmeli. Verilen sözler tutulmalı, taşeron işçiler kadrolara geçirilmeli ve özlük hakları iyileştirilmeli” diye konuştu.