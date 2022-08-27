CHP'li Ömer Fethi Gürer: 'Kira artışı yurttaşı da esnafı da bunalttı'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işyerlerinde kiracı olan ancak yüksek kira artışı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Köy garajında esnaf Ümit Yıldız bazı dükkanların kirasının yüzde 55’e kadar artırıldığını, yüzde 38 ila yüzde 40 arasında zamlanan dükkan kiralarının da bulunduğunu ifade etti.

DÜKKANLARI KAPATACAĞIZ

Geçen yıl 108 bin lira olan iki dükkanın yıllık kirasının bu yıl 160 bin liraya çıktığını anlatan esnaf, “Bu artış karşısında dükkanı kapatmaktan bayka çaremiz kalmayacak. Kiralara bir düşüş yapabilirse bizi de ayakta tutmak için bir destek sağlarsa devam etmeyi düşünüyoruz. Kiralar bu şekilde devam ederse kapatacağız” dedi.

KİRA ARTIŞI TUZ BİBER EKTİ



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yaşadıkları sıkıntıları anlatan Ercan Ecemiş ekonomik krizin esnaf gelir gider dengesi olumsuz etkilediğini ve geçmişe göre işlerin daralması ile kira, elektrik gibi ödemelerde zorlandıklarını ifade etti.

Bir esnafta işyeri çalışma saatlerinin değişmesi talep ettiklerini ve köy garajında sabah 7’de açıp, akşam 7’de kapattıkları dükkanlarını Gece 24.00’de kadar izin verilmesini istedi. Köy garajında ulaşım gideri nedeni ile zorunlu işi olmadan gelip giden olmamasınında işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

KREDİLERİ ÖDEYEMEDİK

Geçen yıl kira parasını ödemek için çektikleri banka kredisini dahi ödeyemediklerini söyleyen bir başka esnaf ise “Şimdi ikinci kira geldi, hem de zamlı. İkinci krediyi çekemiyoruz. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyerek, yaşadıkları sorunları anlattı.

Aynı bölgede iki dükkan işlettiğini ve dükkanlara yüzde 50 zam yaptığını anlatan Ercan Ecemiş kira artışının yanı doğalgaz ücretlerindeki artışı dikkat çekerek, “125 metrekarelik evime de 400 lira doğalgaz ödüyorum, 15 metrekarelik dükkana da aynı parayı ödüyorum. Zaten kiralar aldı başını gidiyor. Esnaf para kazanamıyor” dedi.

BATACAĞIZ…

Artan dükkan kirası ödeyemediğini anlatan başka bir esnaf da böyle giderse dükkanı kapatmaktan başka çare kalmayacağını belirterek, “Bağ-Kur prim borçlarımızı da ödeyemiyoruz. Sattığımız ürünün yerine yenisini koyamıyoruz, üzerine para eklersek ancak koyabiliyoruz. Bu gidişle zaten batacağız” ifadelerini kullandı.

ESNAF SATTIĞI ÜRÜNÜ AYNI FİYATLA YERİNE KOYAMIYOR

Esnafın sorunlarını dinledikten sonra bir açıklama yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Elektrik,doğalgaz,akaryakıt fiyat artışı her kesim gibi esnafında belini büktü.Niğde’de esnafın en büyük sorunlarından biri sattığı ürünü aynı fiyatla yerine koyamıyor olması olması ve aylık giderlerinde ciddi artışlar” dedi.

KİRALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Kiraların artması nedeniyle gelir-gider dengesini bozulan esnafın bu nedenle dükkanlarını kapatmaya başladığına da dikkat çeken Gürer, “kamuya ait yerlerde kiraların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili vatandaşın kazanç durumu düştüğüne göre mevcut kamu yönetiminin fiyatları aşağıya çekerek bir can suyu olarak destek vermesi gerekiyor” diye konuştu.

EV KİRA ARTIŞI ÖĞRENCİYİDE ETKİLİYOR

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer “farklı kesimlerden kiralar nedeni ile mesajlar alıyoruz. Yeni ev ve iş yeri kiralamak zorlaştı.Kamuda belediye gibi kurumlar kira artışı yanında tüm kiralar bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttı.Üniversite bu yıl girecek öğrenciler yurt için çaba gösteriyor. Evde kalacaklar için kiralar büyük külfet, özellikle dar ve sabit gelirliler ile küçük esnaf kira nedeni ile ciddi mağduriyet yaşıyor.Kira konusunda iktidar açıklamaları uygulamada çok anlamlı değil,Kamu da dahi kira artışları kuruma göre değişiyor.Kiraya verende kendi yönünden gelirinde daralmayı önceliyor.Krizin her kesimi mağdur ettiği bir süreçte kiralarda yaşanıyor” diye konuştu.