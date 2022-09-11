CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini karşılaştırdı

TÜİK’in verilerine göre Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3, ikinci çeyrekte ise yüzde 7.6 büyüdü. Geçen yılın büyüme rakamı ise yüzde 11 oldu. Ancak Türkiye büyürken dünya ekonomisindeki payı ise azalıyor.

Mustafa Çakır
11 Eylül 2022 Pazar, 02:00
CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini karşılaştırdı
Abone Ol google-news

Geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 5.8, gelişmiş ülkeler yüzde 5.1, gelişmekte olan ülkeler yüzde 7, Avro bölgesi yüzde 5.3 büyüdü. Dünya gayrisafi yurtiçi hasılası içinde (GSYH) Türkiye’nin payı ise 2013’te yüzde 1.24 iken 2021’de yüzde 0.84’e geriledi.

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ülke büyürken halkın yoksullaştığını dile getirerek, “Büyüyen ekonomilerde ülkeyle birlikte halkın da zenginleşmesi gerekmez mi?” dedi. Bakırlıoğlu, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yerini karşılaştırdı.

Sonuçlar şöyle: 

Dünyada Türkiye 2013 yılında ilk 16’da iken 2021’de 21. sıraya geriledi. IMF’nin 2022 birinci yarısı için tahmini sırası ise 23.

IMF’nin 2022 birinci yarısı için dünya GSYH’si içerisinde Türkiye’nin payı tahmini ise 0.67. Son 9 yılda Türkiye’nin payı neredeyse yarı yarıya azaldı.

2022 ikinci çeyrekte tarım kesimi yüzde 2.9 oranında küçüldü. Çiftçi daha da yoksullaştı. Emeğin payı yüzde 25’e düştü. 

Büyüyen sektör ise finans ve sigortacılık. Sırtını iktidara dayayanlar büyürken, halk yoksullaşıyor. 


CHP Vehbi Bakırlıoğlu dünya ekonomisi ekonomi tüik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler