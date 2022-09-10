İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri yüzde 80 zammı protesto etti: 'Krizin bedelini bizlere ödetmeyin'
İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan yüzde 80 zammı ve artan yemekhane fiyatlarını protesto etti. Dün üniversite önünde buluşan öğrenciler zamlara tepki göstererek topladıkları imzaları rektörlüğe sundu.
Yaptıkları açıklamada, gelen zamlarla birlikte fahiş fiyatların eğitim hayatlarını gasp ettiğini söyleyen öğrenciler, müşteri olarak görüldüklerine dikkat çekti.
Açıklamada, “Yeni zamlar, lisans bölümlerinde en az 43 bin lira, önlisans bölümlerinde ise en az 18 bin liralık bir artış demek. Ekonomik krizi yaratan bizler değiliz, bedelini de biz ödememeliyiz. Eğitim hakkımızın elimizden alınması anlamına gelen fahiş zamları reddediyoruz. Bütün çarkların sermaye için döndüğü ülkemizde devlet üniversitelerinde dahi okumak, ulaşım, beslenme, barınma, defter ve kitap paralarıyla beraber düşünüldüğünde erişilemez noktaya geldi” denildi.
Ayrıca okulun yemekhanesine
yapılan yüzde 100 zamla beraber bir öğle yemeği fiyatının 62
TL’ye çıktığını söyleyen öğrenciler, “Döviz kuru üzerinden satışı
yapılan hazırlık programı kitapları ise ilk seneden öğrencilerin
belini büküyor” ifadelerini kullandı.
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