CHP'li Veli Ağbaba: Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon arttı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:36

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 12:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, borçlu kişi sayısının bir yılda 2 milyon kişi arttığını ve 27 milyonu aştığını belirtti.

Ağbaba, Twitter'dan yurttaşın geçim sıkıntısı hakkında paylaşım yaptı.

Ağababa'nın Tweeti şöyle:

"Bakmayın AKP'nin yalanlarına, vatandaş borç batağında. Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha artarak 37 milyonu aştı. Geçtiğimiz yıl bankalardan kullanılan toplam #ihtiyaçkredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı."