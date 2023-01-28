CHP'li Veli Ağbaba: Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon arttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlu kişi sayısındaki artışa dikkat çekti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, borçlu kişi sayısının bir yılda 2 milyon kişi arttığını ve 27 milyonu aştığını belirtti.
Ağbaba, Twitter'dan yurttaşın geçim sıkıntısı hakkında paylaşım yaptı.
Ağababa'nın Tweeti şöyle:
"Bakmayın AKP'nin yalanlarına, vatandaş borç batağında. Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha artarak 37 milyonu aştı. Geçtiğimiz yıl bankalardan kullanılan toplam #ihtiyaçkredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı."
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