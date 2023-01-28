CHP'li Veli Ağbaba: Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlu kişi sayısındaki artışa dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 12:36
CHP'li Veli Ağbaba: Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon arttı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, borçlu kişi sayısının bir yılda 2 milyon kişi arttığını ve 27 milyonu aştığını belirtti. 

Ağbaba, Twitter'dan yurttaşın geçim sıkıntısı hakkında paylaşım yaptı. 

Ağababa'nın Tweeti şöyle:

"Bakmayın AKP'nin yalanlarına, vatandaş borç batağında. Borçlu kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi daha artarak 37 milyonu aştı. Geçtiğimiz yıl bankalardan kullanılan toplam #ihtiyaçkredisi miktarı 461 milyar liradan 693 milyar liraya çıktı."


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