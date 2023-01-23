CHP'li Veli Ağbaba'dan Pervin Buldan'ın "6’lı Masa adayını çeksin, bizimkine oy versin" açıklamasına yanıt

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 17:40

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 17:43

Tunceli’ye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın "Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekmemiz gerektiği düşünülüyor da 6’lı Masa'nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz. Çıkaracağımız aday 6’lı Masa’nın adayından çok daha kapsayıcı olacak" açıklamasına yanıt verdi.

Ağbaba, “HDP bir siyasi parti. Aday çıkarıp çıkarmamak onların takdiridir. Ancak bizim önümüzde bir 2019 yerel seçimleri tecrübesi var. İstanbul’un alınması hayal bile edilemiyordu, Ankara’da 25 yıllık Melih Gökçek iktidarının yıkılamayacağı iddia ediliyordu ama bir ‘Demokrasi İttifakı’ kurarak İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Mersin’de seçimler alındı. Türkiye’nin gerçekleri ortada. Özellikle 2018’de başlayan ekonomiyi çökerten, ahlakı yok eden, hukuku askıya alan bu sistemin bitmesi isteniyorsa en güçlü adayın desteklenmesi lazım. ‘Demokrasi İttifakı’nın sandıkta kurulacağına hiç kuşku duymuyorum” diye konuştu.

"BİR ADAYDA UZLAŞILMASI GEREKİYOR"

Ağbaba, cumhurbaşkanlığı konusunda bir adayda uzlaşılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"HDP’nin kurmuş olduğu bir ittifak var, onlar çalışıyor. 6’lı Masa'nın bir ittifakı var, o da çalışıyor. 6’lı Masa önümüzdeki zamanda adayını açıklayacak. Ocağın sonunda önemli bir bildirgeyi de kamuoyuna paylaşacak. Herkesin ittifakı farklı ama cumhurbaşkanlığı konusunda hep birlikte, ülkede farklı çevrelerden muhafazakardan, Kürt seçmenine, milliyetçi seçmene, sosyal demokrat seçmenin birleşeceği bir adayda uzlaşılması gerekiyor.

Umarım sandıkta Türkiye’de demokrasiyi, hukuku, insan haklarını, barışı ve özgürlüğü savunan herkes ve yoksullaşma sürecini bitirecek bir adayın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum."