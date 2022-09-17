CHP'li Veli Ağbaba: ‘Esnaf iflas ediyor’

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk sekiz ayında toplam 74 bin 581 esnafın iflas ettiğine dikkat çekerek “Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736’yken bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 20’lik bir artış söz konusu. Ekonomik kriz derinleştikçe, girdi maliyetleri arttıkça ve faturalar kabardıkça esnafın ekmek teknesi elinden kayıp gidiyor” dedi.

CHP’li Ağbaba, yılın ilk sekiz ayında 81 ildeki toplam esnaf iflaslarını inceleyen bir çalışma hazırladı. En çok iflasın İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’da yaşandığını söyleyen Ağbaba, “İstanbul’da 7 bin 82 esnaf iflası yaşanırken İzmir’de 5 bin 144, Ankara’da 4 bin 61, Antalya’da 3 bin 583 ve Bursa’da ise 3 bin 164 esnaf iflası yaşandı. Turizm sezonu olmasına rağmen Antalya’da ilk sekiz ayda 3 bin 583 esnaf iflası dikkat çekiyor” dedi.

Benzer şekilde turizm sezonu olmasına karşın Muğla ve Aydın gibi illerde de çok sayıda iflas olduğunu belirten Ağbaba, pandemi döneminde göstermelik bir yardım yapıldığını belirterek, “Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayda yüzde 20’lik artış söz konusu. Esnaf borçlarının faizleri silinmedikçe, faturalarda onlara özel tarifeler getirilmedikçe yıl sonuna kadar iflaslardaki artış ne yazık ki 100 bini aşabilir” diye konuştu.