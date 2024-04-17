CHP’li Volkan Demir: Merkez Bankası rezerv biriktiremez

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:24

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:24

CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanması durumunda Türkiye ekonomisinin nasıl etkileneceğine dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Savaş halinin uzaması durumunda tüm dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik açıdan kötü etkileneceğine dikkat çeken Demir, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra İsrail’in Filistin ile olan savaşının da hâlâ devam ettiğini anımsattı. “Bu gerginlik devam ederse başta altın olmak üzere değerli madenler daha değerli hale gelir” görüşünü dile getiren Demir, bu durumun da madenleri elinde tutanları güçlendireceğini vurguladı. Çin’in güçlenmesi gibi sonuçların da doğabileceğine işaret eden Demir, “Pandemi sonrasında tedarik zinciri bozulmalarının etkileri yeni giderilirken, dünyada faiz, enflasyon etkileri henüz giderilmeye başlanmışken, bu çatışma ekonominin işine gelmez. Dolayısıyla bu çatışma kimsenin işine gelmiyor” vurgusunu yaptı.

‘BÖLGEDE GÜVEN GEREK’

Bölge üzerindeki uçuşların yapılamadığına da dikkat çeken Demir, savaş halinin devam etmesi halinde hizmet ticaretinin yanı sıra Türkiye’den bölgeye yapılan tüm ihracatların da doğrudan etkileneceğini belirtti. Petrol fiyatlarının da yükselebileceğini söyleyen Demir, “Enerji ithal eden bir ülkeyiz biz. Enerji kaleminden kaynaklanan yüksek dış ticaret açığına devam ederiz. Savaş, Türk ekonomisini bu noktada da zorlayabilir” ifadelerini kullandı. Çatışmanın devam etmesi halinde ayrıca Türkiye’nin yüksek enflasyonla uğraşmaya devam edeceğini kaydeden Demir, şunları kaydetti:

“Bu savaş, ülke ekonomisini yönetenlerin elindeki enstrümanları yani ticareti ve sermaye piyasaları kısıtlandığı için sıcak paranın ülkeye akışını kısıtlar. Sıcak para, sermaye piyasalarına ve tahvile gelir. Bunun için de bölgeye güven olması gerekir. Bizim ülkemizde zaten adalet ve hukuk sistemine güven yok, demokrasi endeksimize karşı geçmişten gelen bir önyargı var. Dolayısıyla bölgedeki çatışma hali sıcak paranın ülkeye gelmesini engeller ve Merkez Bankası rezerv biriktiremez, sermaye piyasaları hak ettiği değeri göremez. Bunun sonucunda hane halkı geliri doğrudan etkilenecektir.”