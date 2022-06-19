Christopher Waller: Enflasyonun nedenini umursamıyorum, görevim onu aşağı çekmek

19 Haziran 2022 Pazar, 09:14

Fed Başkanı Jerome Powell, 75 baz puanla 28 yılın en sert faiz artışının ardından yaptığı açıklamalarda bu büyüklükteki faiz adımlarının yaygın hale gelmesini beklemediğini söylerken, Fed Üyesi Christopher Waller, karar sonrası yaptığı ilk açıklamada bir diğer 75 baz puanlık bir faiz artışını destekleyeceğini belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Waller Fed'in enflasyonu düşürmek için tüm çabasını seferber ettiğini, resesyon konusundaki endişenin abartılı olduğunu ifade etti.

Dallas'ta bir konferansta konuşan Waller, "Enflasyona neyin yol açtığını umursamıyorum. Enflasyon çok yüksek, benim görevim onu aşağıya çekmek" diye konuştu.

PİYASALARI RAHATLATMIŞTI

ABD Merkez Bankası Fed 75 baz puan ile 1994’ten bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell gelecek ay da 75 veya 50 baz puanlık bir artışa gidilebileceği mesajını vermişti.

ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, adım atmakta geç kalmakla eleştirilen Fed yetkilileri böylece fiyat baskıları ile mücadelenin dozunu artırmış oldu.

Karar ile Fed’in faiz aralığı yüzde 1,5-yüzde 1,75’e yükseldi.

Medyan beklenti 50 baz puanlık bir artış olsa da mayıs enflasyon verisinin ardından bir çok kurum tahminini yukarı revize etmiş, piyasa fiyatlaması da 75 baz puana yükselmişti.

Öte yandan Fed yetkilileri faizlerin aralık ayına kadar yüzde 3.4, 2023 sonuna kadar da yüzde 3.8’e yükseleceğini tahmin etti. Mart ayındaki tahminler sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2.8 seviyesindeydi. Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları desteklemişti.