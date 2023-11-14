Çiftçi isyanda... 'Üreticilik bitti!'

Yayınlanma: 14.11.2023 - 14:24

Güncelleme: 14.11.2023 - 14:24

Aksaray'da seyyar patates satıcılığı yapan bir üretici, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dert yandı.

Patates satıcılığı yapan üretici Korkut Yıkılmaz, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Patatesin tezgahta kaldığını, masrafları karşılayamadığını belirten Yıkılmaz, şunları söyledi:

"MİLLET MALINI SATAMIYOR, DIŞARI PATATES GİTMİYOR ELDE KALDI"

"Millet malını satamıyor, dışarı patates gitmiyor elde kaldı. Kendim buraya getirdim burada satamıyorum. Kilosunu 7 liraya veriyoruz yine satamıyoruz. Mazot, işçi masrafları, çuval masrafları hep yüzde 200-300 katlandı. 5-6 lira sadece yerinde o da masrafını kurtarmıyor. 70-80 dönüm patates ektim satamıyoruz, dışarı gitmediği için kendimiz getiriyoruz. Ancak kendi kamyonumuzla kendimiz satıyoruz, bazen toptan veriyoruz, öyle geçinip gidiyoruz. Tüccarlar da kazanmıyor o ondan kazanıyor o ondan, millet hep arada kaldı. Olan bize oluyor. Benim gibi rezil olursunuz buraya gelirseniz işte. 15 gün oldu daha patates bitmedi 400 çuval vardı, 15 çuval kaldı."

"EKMEYİ BIRAKACAĞIM ARTIK SİGORTALI İŞE GİRECEĞİM"

Patates ekme işini bırakacağını ve sigortalı bir işe gireceğini söyleyen Yıkılmaz, "Ekmeyi bırakacağım artık sigortalı işe gireceğim. Bu sene bıraktım geçinemiyoruz arkadaş, arabanın sigortasını yapamaz olduk. Tekerler eskidi mahvolduk. Bedavaya alsan 3-4 lira mazot maliyet zaten 7 liraya satıyoruz. Kurtarmıyor, zarardayız şu an. Telef olup gideceğiz, bırakacağız bu işleri. Artık üreticilik işi bitti, bir tane çocuğum var" dedi.