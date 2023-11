CHP’li Başevirgen: Bu bütçeyle çiftçinin 318 milyar lirası gasp edilecek

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:25

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinde tarım politikalarını eleştirdi. 2024 yılı bütçesinde çiftçinin yine öksüz evlat gibi bırakıldığını belirten Başevirgen, “Çiftçi üretemesin diye ne gerekiyorsa yapıyorlar. Üretimi teşvik edecek tek bir adım bile yok. Çiftçi destek beklerken iktidar köstek oluyor” dedi.

“İKTİDAR TARIM KANUNUNA AYKIRI BİR BÜTÇEYİ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR”

2024 yılı bütçesinde çiftçi ve üreticinin yine umduğunu bulamadığını söyleyen Başevirgen, çiftçinin en önemli unsuru olan desteklerin sadece 91,6 milyar lira olduğunu söyleyerek “Tarımsal destekleme adı altında ayrılan paranın toplam bütçe içerisinde payı yüzde 3,46. Geçen yıl ek bütçe de dâhil tarımsal destekleme adı altında ayrılan ödeneğin toplam bütçedeki payı yüzde 3,45’di. Artış 10 binde 1 oranında. Yani Gayrisafi Milli Hasıla’nın binde 22’si. 2024 yılında Gayrisafi Milli Hasıla’nın 41 trilyon 159 milyar lira olacağı tahmin edildiğine göre çiftçinin alması gereken destek miktarı asgari 410 milyar 159 milyon lira olmalıydı. Aradaki fark 318 milyar lira. İktidar yine Tarım Kanunu’na aykırı bir bütçeyi geçirmeye çalışıyor. Bu bütçe onaylanırsa çiftçimizin 318 milyar lirası gasp edilecek” diye konuştu.

“KİT’LERE ÇOK, ÇİFTÇİYE YOK”

Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için ayrılan bütçenin geçen senenin 4 katına çıkarak 191,8 milyar lira olduğunu ifade eden Başevirgen, “Bunun anlamı şudur; Ayrılan bu ödenekle kendi çiftçimiz yerine yine yabancı çiftçilere destek var. TMO, maliyetine ürün alım fiyatı açıklayacak ama diğer taraftan, fahiş fiyatlarla tarım ürünlerini ithal etmeye devam edecek. Et Süt Kurumu, et ithal ederek yerli yetiştiriciyi perişan etmeye devam edecek. İsimler değişiyor, bakanlar gelip gidiyor, ama iktidarın tarım politikaları maalesef değişmiyor. Uygulanan tarım politikaları tamamen yerli üreticinin üretememesi üzerine oluşturuluyor. İktidar, ithalata kılıf uydurmak için kendi çiftçisini üretemez hale getirdi. Sırf ithalat sevdası nedeniyle iktidar, kendi üreticisinden çok daha ucuza alabileceği ürünler için yabancı çiftçilere kat be kat fazla para ödemeyi tercih ediyor. Gelinen noktada ise çiftçilerin borcu 500 milyar lirayı aştı. İktidar kendi çiftçisine köstek, yabancı çiftçiye destek olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM BİTTİ, NE MANİSA’YA GELEN OLDU NE DE FİYAT AÇIKLAYAN”

Başevirgen Manisa’nın en önemli ihraç ürünü olan Sultaniye kuru üzümle ilgili yaşanan sıkıntıları da dile getirerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, “Bu iktidar Manisa’da üzüm üreticisini bitirdi. Bu yıl dolu, don ve aşırı yağışların verdiği zararın yanı sıra özellikle Mildiyö hastalığı nedeniyle Sultaniye kuru üzümde hem rekolte hem de kalite çok düşük oldu. Geçen yıla göre rekolte yarı yarıya düşmüşken, üzüm fiyatının maliyetin çok altında kalması izaha muhtaç bir durumdur. Maliyetlerdeki aşırı artış ve verim düşüklüğü nedeniyle kilo maliyetinin 55 liraya çıktığı bir ortamda ürün fiyatının 40-45 lira aralığında kalmasının sorumlusu Toprak Mahsulleri Ofisi, yani iktidardır. Geçen sene seçim yılı olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Manisa’ya gelerek tüccarlarla birlikte taban fiyatını açıklamıştı. Bu sene seçim bitti, Manisa’ya ne gelen oldu ne de fiyat açıklayan. Sayın Bakan, Manisalı üretici üzümünü tüccara zararına sattığında neredeydiniz? Üzüm fiyatı tüccarın lehine olduğu için mi fiyat açıklamadınız?” diye sordu.

“BU BÜTÇE, TARIMLA KALKINMAK İSTEMEYEN, VİZYONSUZ BİR BÜTÇEDİR”

Başevirgen, hazırlanan bütçe teklifinin, tarımla kalkınmak istemeyen vizyonsuz bir bütçe olduğunu belirterek, “Tarım politikaları tarımı yönetmek değil, yönlendirmek üzerine kurulur. Uygulanan yanlış politikalar yüzünden çiftçi üretim planlaması yapamıyor, zarar ediyor ya da üretimden çekiliyor. Çünkü bu iktidar üretimi değil, ithalatı seviyor. Bu bütçede çiftçi ve üretici lehine en ufak bir adım atılmıyor. Bu iktidar, çiftçi üretmesin istiyor. Bu iktidar, ülkeyi açlığa sürüklüyor. Bu iktidar, ülkenin en lokomotif sektörünü göz göre göre bitiriyor” şeklinde konuştu.