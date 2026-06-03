Çiftçi üretirken cezalandırıldı ithalat ise rekor kırdı: Buğdayda büyük çöküş...

2002 yılında 93 milyon dekar olan buğday ekim alanı bugün 71 milyon dekara kadar geriledi. Arpa ekim alanları ise 36 milyon dekardan 32 milyon dekara düştü. Buna rağmen son 40 yılda ortalama buğday üretimi yalnızca 20 milyon ton, arpa üretimi ise 7,7 milyon ton seviyesinde kaldı.

34 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

Cumhuriyet’e konuşan Tarım Yazarı Gazi Kutlu; ‘Üretim gerilerken ithalat ise katlandı. AKP’nin iktidarda olduğu dönem boyunca 112 milyon ton buğday, 11 milyon ton arpa ithal edildi. Buğday ithalatına 31 milyar dolar, arpa ithalatına ise 3 milyar dolar ödendi. Türkiye’nin temel gıda maddesinde dışa bağımlılığı her geçen yıl daha da büyürken ithalatın büyük bölümü Rusya’dan yapıldı. Geçen yıl ithal edilen 4,8 milyon ton buğdayın yüzde 95’i Rusya’dan geldi. 656 bin ton arpanın yüzde 45’i Rusya’dan, yüzde 15’i ise Ukrayna’dan ithal edildi.

Bu yılın ilk dört ayında bile geçen yılki toplam buğday ithalatının yarısına ulaşıldı. Yapılan 2,3 milyon tonluk buğday ithalatının yüzde 91’i Rusya’dan gerçekleşti. 575 bin ton arpanın ise yüzde 49’u Rusya’dan, yüzde 29’u Almanya’dan alındı’ dedi.

ÇİFTÇİYE DEĞİL İTHALATA DESTEK

Kuraklık nedeniyle geçen yıl 18 milyon tona kadar düşen buğday üretiminin bu yıl yağışların etkisiyle 23 milyon tona çıkması beklenirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı alım fiyatları çiftçiyi öfkelendirdi.

Resmi verilere göre değerlendirme yapan Kutlu; ‘Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık yüzde 34,26 arttı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artış ise yüzde 42,53’e ulaştı. Gübre, mazot, enerji ve plastik ürünlerde yaşanan sert fiyat artışlarına rağmen açıklanan alım fiyatları maliyetlerin altında kaldı. Geçen yıl 13 bin 500 lira olan buğday alım fiyatı bu yıl yalnızca yüzde 22,2 artırıldı. Arpa fiyatındaki artış ise yüzde 15,9’da kaldı. Çiftçi artan maliyetlerle üretim yaparken ürününü zararına satmak zorunda bırakıldı’ ifadelerini kullandı.

'BUĞDAY KRİZİ AKP’Lİ İSİMLERİ BİLE KIZDIRDI’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “çiftçiyi koruyacağız” açıklamalarına rağmen açıklanan rakamların üreticiyi korumadığı belirtilirken, 24.25. Dönem AKP Gaziantep Milletvekilliği yapan Gazeteci Şamil Tayyar’da çiftçinin sitemini paylaştı. Çokta telefon ve mesaj geldiğini çiftçinin öfkeli olduğunu iktidara duyurdu.