Çiftçilere tarım sigortasında yeni destek: Üreticinin yükü hafifliyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, TARSİM kapsamında 2025 yılı için bir dizi yeniliği devreye aldı. Üreticilere yönelik sigorta indirimleri artırılırken yeni teminatlar ve destekler sunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için Tarım Sigortaları Havuzu'nda (TARSİM) önemli düzenlemeler yaptı. Üreticilere yönelik yeni uygulamalarla, tarımsal üretim planlamasında yüzde 10, sözleşmeli üretimde ise yüzde 10 indirim sağlandı. Ayrıca, bitkisel ürün sigortasında sözleşmeli üretim indirimi yüzde 15’e çıkarıldı. Su kısıtı olan bölgelerde üretim yapanlara, tarım sigortasına poliçe primi üzerinden yüzde 10 indirim uygulandı.
POLİÇE İNDİRİM ORANI ARTIRILDI
Yeni düzenlemelerle, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalarında poliçe indirimi oranları artırıldı. Ayrıca, ipek böcekçiliği sigortası ilk defa devlet destekli sigortalara dahil edildi. Sera sigortalarında fırtına teminatı eklendi ve köy bazlı verim sigortasında devlet prim desteği oranı yüzde 70’e çıkarıldı.
Tarım Sigortaları Havuzu'ndaki bu değişiklikler, üreticilere geniş kapsamlı destek sunarak tarım sektörünün daha güvenli hale gelmesini hedefliyor.
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