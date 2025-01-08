SGK’den önemli düzenleme: Yeni ödeme muafiyetleri devreye girdi!
SGK'nin yeni düzenlemeleriyle birlikte bazı ödemelerde önemli değişiklikler yapıldı. Çalışanları ve işverenleri etkileyen bu düzenlemelerle, belirli ödemeler artık farklı bir uygulamaya tabi tutulacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle çalışanlara yönelik prim hesaplamasında değişikliğe gitti. Bu düzenlemeyle bazı ödemeler primden muaf tutulacak, ayrıca aile yardımı, çocuk yardımı, yemek bedeli ve özel sağlık sigortası gibi ödemeler için belirlenen tutarlar artırıldı.
AİLE YARDIMINDA MUAFİYET AYRINTISI
Çalışanın eşinin çalışmıyor ya da emekli maaşı almıyor olması durumunda, aylık 2 bin 600 TL’ye kadar olan aile yardımı SGK primine dahil edilmeyecek. Bu tutarın üzerindeki kısım ise prime tabi olacak.
ÇOCUK YARDIMI VE YEMEK BEDELİ MUAFİYETİ
Çocuk yardımı, çocuk başına aylık 520 TL’ye kadar primden muaf olacak ve bu uygulama iki çocukla sınırlı tutulacak. İşverenlerin çalışanlara nakit olarak ödediği yemek bedelinde ise günlük 158 TL’ye kadar olan tutar prime dahil edilmeyecek. Yemek kartı veya işyerinde yemek sağlanması halinde farklı düzenlemeler geçerli olacak.
SAĞLIK SİGORTASI VE BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ LİMİTLER
İşverenin özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payı için ödediği tutarlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 30’una kadar primden muaf tutulacak. 2025 için bu tutar 7 bin 801 TL’ye yükseltildi.
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