SGK’den önemli düzenleme: Yeni ödeme muafiyetleri devreye girdi!

ÇOCUK YARDIMI VE YEMEK BEDELİ MUAFİYETİ

Çocuk yardımı, çocuk başına aylık 520 TL’ye kadar primden muaf olacak ve bu uygulama iki çocukla sınırlı tutulacak. İşverenlerin çalışanlara nakit olarak ödediği yemek bedelinde ise günlük 158 TL’ye kadar olan tutar prime dahil edilmeyecek. Yemek kartı veya işyerinde yemek sağlanması halinde farklı düzenlemeler geçerli olacak.