Bankalarda mevduat faizi yarışı: Gelişmeler için gözler 23 Ocak'ta

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:04

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:04

Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar, mevduat faiz oranlarında dikkat çeken farklılıklar sunmaya başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda Merkez Bankası politika faizini düşürse de, bankalar bu indirimi hemen faiz oranlarına yansıtmadı. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde artış görüldü.

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47,5 seviyesine çekmesine rağmen, bazı bankalar 50 bin TL üzerindeki mevduatlar için yüzde 47’ye kadar faiz oranı sunmayı sürdürüyor. Daha düşük tutarlar için ise faiz oranları yüzde 37,5 civarına kadar geriledi.

KISA VADELİ MEVDUATTA FAİZLER DAHA YÜKSEK

Bankalar kısa vadeli mevduatlar için yüksek faiz oranları sunuyor. Bu durumun nedeni, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi beklentisi olarak gösteriliyor. 32 günlük vadede ortalama faiz oranı yüzde 45 iken, vade uzadıkça oranlar düşüş gösteriyor. 92 günlük vadeli mevduatlar için faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 42 arasında değişirken, 1 yıl vadeli mevduatlar için oranlar yüzde 22 ile yüzde 24 arasında kalıyor.

50 bin TL altındaki mevduatlarda ise faiz oranları daha düşük. Çoğu banka bu tutar için yüzde 37,5’in altında oranlar sunuyor.

FAİZLERDE GÖZLER 23 OCAK TOPLANTISINDA

Bankacılık sektörü kaynakları, kısa vadeli mevduat faizlerinin yüzde 47 seviyesinde olmasının Merkez Bankası'nın yüzde 47,5 seviyesindeki politika faizine bağlı olduğunu belirtiyor. Bankalar, gece borçlanmalarını bu seviyeden yaptığı için, yüzde 47’lik mevduat faiz oranı mantıklı bir seçenek haline geliyor.

Sektör kaynakları, Merkez Bankası’nın 23 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık bir indirim yapmasının beklendiğini aktarıyor. Bu durumda politika faizi yüzde 45’e çekilecek ve bankalar mevduatları yüzde 44,5 oranıyla değerlendirebilecek.