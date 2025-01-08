TSE'den yeni standartlar: Binlerce uygunsuz ürün engellendi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:18

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Enstitü olarak 2024'te 1500'ün üzerinde standart yayımlandığını ve 100 binden fazla test ile kalibrasyon hizmeti sunulduğunu belirtti. Ayrıca, 194 bin ürünü inceledikleri ithalat denetimlerinde 4 bin 500 uygunsuz ürünün girişini engellediklerini söyledi.

EĞİTİM FAALİYETLERINDE BÜYÜK BAŞARI

Şahin, TSE'nin eğitim faaliyetlerine de değinerek, 925'in üzerinde eğitim düzenlendiğini ve 20 binden fazla sertifika verildiğini ifade etti. Ayrıca, 30 binden fazla tehlikeli madde taşıyan araç incelemesi ve 6 bin 100 tank muayenesi gerçekleştirildiğini belirtti.

STRATEJİK ALANLARDA YERLİ TEDARİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK

Savunma sanayisi, demir yolu sistemleri, rüzgar enerjisi ve nükleer enerji santralleri gibi stratejik alanlarda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerli malzeme kullanımını artırarak 664 milyon dolarlık tedarik gerçekleştirdiklerini açıkladı.

KARBON KREDİLENDİRME VE ISO HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon kredilendirme projeleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, TSE'nin ulusal standart ve metodolojilerin belirlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, 2027 ISO Haftası etkinliklerine İstanbul'da, TSE'nin ev sahipliğinde yaklaşık 1500 katılımcının katılacağını duyurdu.