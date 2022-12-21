Çiftçinin girdi maliyeti yüzde 134,74 arttı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı. Tarım-GFE'de, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,34, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 100,96, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 140,04 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2022

GÜBRE VE YAĞDA FİYAT ARTIŞINDA TARİHİ REKOR

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,67 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,79 ile malzemeler ve yüzde 4,11 ile enerji ve yağlar oldu.