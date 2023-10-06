Çiftçinin 'kışı' başlıyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:26

Tarımsal üretimin ana maliyetini mazot ve gübre oluşturuyor. Gübrede yüzde 10’u aşan, mazotta ise yüzde 75’in üzerine çıkan artışlar nedeniyle hükümetin enflasyonu düşürme hedefi gerçekleşemeyecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) araştırmasına göre a.sülfat gübresinin tonu geçen yıla göre 7 bin 500 TL’den 7 bin 621 TL’ye, a.nitrat’ın fiyatı 8 bin 200 TL’den 9 bin 80 TL’ye, ÜRE’nin fiyatı 14 bin 550 TL’den 14 bin 763 TL’ye, DAP’ın fiyatı 18 bin 420 TL’den 20 bin 319 TL’ye yükseldi. 20.20.0 tipi gübrenin fiyatı ise 12 bin 700 liradan 14 bin 18 liraya çıktı.

Tarımdaki en büyük girdilerden olan mazotun litre fiyatı da geçen yıla göre 23.18 liradan 40.67 liraya yükseldi. Mazotta yüzde 75’in üzerine çıkan artış oldu. Zirai ilaçlar da tarımsal girdiler içerisinde önemli oranda yer tutuyor. Deltametrin EC (25g/L) fiyatı 350 liradan 430 liraya çıktı.

YEM FİYATLARI ARTTI

Besicilik yapan çiftçinin işi de zor. Besi yeminin ton fiyatı 6 bin 318 liradan 8 bin 289 liraya yükseldi. Süt yeminin ton fiyatı da 6 bin 791 TL’den 8 bin 863 liraya çıktı.