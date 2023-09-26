Çiğ süt destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 çiğ süt desteği ödemelerini çiftçilerin hesaplarına yatırmaya başladı. Destek ödemeleri çerçevesinde üreticilerin hesaplarına toplamda 6 milyon 850 bin lira yatırıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 13:58
Çiğ süt destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destek ödemelerine devam ediyor.

Bu çerçevede, 2023 yılı çiğ süt destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, "Üretim ve üretenin yanında yer alarak, gıda arzının devamlılığı dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bakanlığımız üretim ve üretici odaklı desteklemeleri ile üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer alarak desteklemelerine devam etmektedir. Bu çerçevede bakanlığımız çiğ süt desteği hak edişlerini 22 Eylül Cuma itibariyle üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlamıştır. Çiğ Süt Desteği çerçevesinde, 4002 üreticimize 6 milyon 850 bin lira tek parça halinde ödenecektir. Üreten Bolu'muzun üreten değerli çiftçilerine hayırlı ve bereketli olsun” dedi. 


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