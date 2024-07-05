Çiftçiye ‘Ekmeyin’ deniyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Konuya ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan çiftçi Murat Sulakcı, yeni alım fiyatlarının açıklanan enflasyon oranlarıyla da uyuşmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca yulaf, çavdar gibi ürünlere TMO fiyat bile vermedi. Yani bu bir nevi almayacağı anlamına geliyor. Ofis fiyat vermeyince vatandaş gözünü kapatıp elini açacak. Özellikle yulaf fiyatları yerlerde olacak. Temel girdilere çok büyük zam gelirken hububat alım fiyatında yalnızca yüzde 12’lik artış yapılması çiftçiye resmen ekmeyin mesajı vermektir.”

Ayrıca çiftçilerin tüm zorluklara karşın mahsulünü TMO’ya teslime gittiğinde kuyrukla karşılaştığını, bu nedenle ürünün zarar görebileceği koşulların oluştuğunun altını çizen Sulakcı, teslim sonrası ödemelerin de 45 gün sürdüğünü anlattı. Sulakcı, her gün artan fiyatlar nedeniyle bu sürenin 15 günle sınırlandırılması gerektiğini belirtti.