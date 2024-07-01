Tarım üreticisine göre hükümet bu zamlarla ‘Çiftçiye üretme, tüketiciye de yeme’ diyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Türkiye bu yıl yüzde 70’lerde seyreden gıda enflasyonuyla boğuşurken çiftçinin maliyetlerini artıracak yeni zamlar sıraya girdi. Motorine yapılan yüzde 43 artıştan sonra elektriğe gelen yüzde 30 zamma tepki gösteren üreticiler, enflasyon artar diye düşük alım fiyatları belirleyen hükümetin dağıtım şirketleri için zamlarda aynı hassasiyeti göstermediğin belirtti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tarımın sürdürülebilir olması için yüzde 30 elektrik zammı geri çekilmelidir” dedi.

Tarım setkörüne pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyrettiğini ve üreticinin elektrik tüketiminin arttığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Çoğu il ve ilçelerde ekstrem sıcaklıklar gerçekleşiyor. Aşırı sıcaklar, bu aylarda ekili ve dikili sulanan tüm ürünlerde sulama ihtiyacını artırdı. Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor. Hal böyle iken, elektrik zammı üretimde sürdürülebilirliği riske atar. Tarımda maliyetlerin azaltılması ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından bu zam geri çekilmelidir.”

TABAN FİYATA YÜZDE 10-20

Bu yıl devletin alım yaptığı birçok üründe taban fiyatların yüzde 10- 20 aralığında zamlandığını belirten Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise elektriğe yüzde 30 zam geldiğini anımsatarak şu görüşleri savundu:

“Mazota son bir yılda yüzde 82 zam geldi. İktidar alım fiyatlarını açıklarken ‘Zam yapmayalım tüketicinin sofrasına zam gider’ diyordu ama elektrik şirketlerinin fiyatını artırırken bu hassasiyet olmadı. Biz hep mazottan ÖTV alınmamasını, desteklerin artırılmasını talep ediyorduk. Şimdi ‘Maliyetlerimize daha fazla zam yapmayın’ der olduk. Bu zamlar çiftçinin yanı sıra yurttaşı da zora sokacak. Bu çiftçiye ‘Sen üretme’ tüketiciye de ‘Sen yeme’ demektir.”

Çiftçinin sabrının tükendiğini belirten Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı da hükümetin, çiftçi üretmesin diye çabaladığını söyledi. Hükümetin dağıtım şirketlerini korumayı tercih ettiğini belirten Avcı, “Çiftçinin omuzu çürüdü, taşıyacak dermanı kalmadı. Ekonomiyi düzeltmenin formülü zam yapmak mı? Çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin cebinden fazla fazla almak mı?” dedi. Dağıtım şirketlerinin bu zamlara rağmen yatırım yapmadığını da belirten Avcı, şunları söyledi:

“Halen 30-40 yıl öncesindeki elektrik hatlarını kullanıyoruz. Kalitesiz ve sürekli kesilen elektrik hizmetine mahkûmuz. Bu zamlar şirketlere kazandırıyor.”

BU ARTIŞLAR SOFRAYA YANSIYACAK

Enerji zamlarının mutlak suretle tüketici sofrasına yansıyacağını söyleyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise şunları söyledi:

“Dolar bazında elektriğin Türkiye’de pahalı olduğunu düşünmüyorum. Ama yurttaş fakir. Yanlış enflasyon verilerinden dolayı gerçekte hak ettiği ücreti alamayan halk fakir. 1970-80’li yıllarda da çok yüksek kalıcı enflasyon vardı ama yurttaş doğru ölçülen verilerle hak ettiği zammı alabildiği için ayakta kalabiliyordu. Artık hem çiftçinin hem yurttaşın bu gücü kalmadı.”

