Çiftçiye yeni vergi darbesi

Yayınlanma: 23.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.06.2024 - 04:00

Hükümetin, yeni haftada TBMM’ye sunmaya hazırladığı yeni vergi taslağında yeme yüzde 10, gübreye yüzde 20 KDV uygulanmasını öngörmesi üreticinin tepkisine neden oldu.

Öncelikle gübre ve yemde Türkiye’nin dışa bağımlı olduğunu anımsatan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TÜİK’in açıkladığı girdi fiyat endeksine göre mazot, gübre, yem ve ilaç gibi temel girdilerin fiyatlarının sürekli arttığını vurguladı. Suiçmez, “Bunun üzerine bir de KDV artışı eklenirse gübre ve yem ister istemez pahalanacak. Bu çiftçinin daha az yem ve gübre kullanmasına yol açacak. Otomatik olarak maliyetleri etkileyecek. Ürün fiyatları artarken aynı oranda gıda enflasyonu da artacak” dedi.

TÜKETİCİYİ DE ETKİLER

Oysa çiftçilerin kullandığı mazottaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi, ÖTV’nin ise sıfırlanması gerektiğine dikkat çeken Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bunları beklerken KDV artırıyor. Bu üretimi düşürecek, fiyatları artıracaktır. Bütçe açığını kapatalım derken tarımsal üretim açığını artırarak geri dönülemez şekilde üreticilerin alandan çekilmesine yol açacaklar.”