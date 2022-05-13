Çimento üretimi de satışları da düştü

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:31

Çimento sektörünün çatı birliği Türkçimento, 2022 yılının ilk ayına ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden Türkçimento üyelerinin 2022 yılı ilk iki ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 8,2’lik düşüşle 9,1 milyon tona geriledi. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk iki ayında yüzde 15,7 oranında azalarak, 6,1 milyon tona indi. 2022 Ocak ayında üretilen çimentonun yüzde 31,6’sı ihracata konu olurken, çimento ihracatı yüzde 23,6’lık artışla 2,9 milyon tona çıktı.

Çimento sektörünün 2022 yılının ilk iki ayılık sonuçlarını değerlendiren Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “2021 yılında yaklaşık yüzde 6 büyüme yaşayan sektörümüz 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başladı. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle global emtia fiyatlarındaki artışların etkisiyle sektördeki olumsuz havanın süreceğini tahmin ediyorduk. Maalesef öyle de oldu. Krizin daha uzun sürmesi durumunda ve alternatif enerji kaynaklarının acilen devreye alınmaması halinde ise sektör olarak üretimimiz durma noktasına gelecektir” uyarısında bulundu.

İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2022 Ocak-Nisan döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30,4 artışla 514 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 1.8’lik artışla 10,2 milyon ton oldu. İhracatın 6,4 milyon tonu çimento; 3,8 milyon tonu klinkerden oluştu.