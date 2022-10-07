Çimentocular Rekabet Kurulu'na savunma verecek
Çimento sektöründeki 9 teşebbüsün Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması toplantısı 8 Kasım'da yapılacak. Şirketler rekabeti engelleyici faaliyetler kapsamında soruşturmaya tabi tutulmuştu.
Rekabet Kurulu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren, Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, OYAK Çimento AŞ, Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. AŞ, Konya Çimento Sanayi AŞ, Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Sözlü savunma toplantısı, 8 Kasım'da saat 10.30'da yapılacak.
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 1 Kasım'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.
Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler ise toplantıyı çevrim içi olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- AKP'nin 52 maddelik torba kanun teklifi TBMM'de