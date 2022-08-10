Çimsa cirosunu yüzde 119 artırdı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:24

Sabancı Holding iştiraki Çimsa 2022’nin ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, cirosunu yüzde yüzde 119 artırarak 1.642 milyon TL’den 3.595 milyon TL’ye çıkardı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, şirketin ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi:

“Attığımız operasyonel ve stratejik adımlarla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısını oldukça başarılı finansal sonuçlarla tamamladık. Yılın geri kalanında da hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için, sürdürülebilir karlılık amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılı ilk yarı ihracat performansımızla ve katma değerli ürünlerimizle önceki yıllarda olduğu gibi ülkemize ek değer yaratıyoruz. İlk yarı sonunda ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artırarak 2.2 milyar TL’ye ulaştırdık. Yılın ilk yarısında net satışlarımızın yüzde 50’sini ihracattan kaydettik. Geçtiğimiz yıl aynı döneminde bu oran yüzde 45’ti. Önümüzdeki dönemde de satışlarımızın içindeki ihracat payını artırma hedefimiz devam ediyor. Bu süreç Çimsa’nın sergilediği stratejik, entegre ve disiplinli ekip çalışmasının ürünüdür”.

Çimsa’nın Kayseri ve Niğde Fabrikaları ile Ankara Öğütme Tesisi’ni 110 milyon Euro karşılığı 2 milyar TL bedelle Fernas Şirketler Grubu’na devrettiklerini hatırlatan Zenar, bu varlık satışı ile Çimsa’nın yüksek katma değerli ve sürdürülebilir iş alanlarına odaklanmasını sağlayacak adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Attığımız stratejik adımlar ve son olarak gerçekleştirdiğimiz satış ile gelecek vizyonumuza çok önemli bir katkı sunduk. Varlık satışından sağladığımız gelirle, daha katma değerli ve sürdürülebilir alanlara odaklanacağız. Satış işleminden yaratılan kaynağı, daha önce açıkladığımız yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde, potansiyel stratejik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde, sürdürülebilirlik yatırımlarımızın finansmanında ve borçluluğumuzun azaltılmasında kullanacağız. Bu kapsamda attığımız ilk adım Mersin’de kurulu CAC kapasitemizin artırılmasına yönelik yatırımımızı devreye almak olacaktır”.

Çimsa CEO’su Umut Zenar



GES PROJELERİNE ODAKLANDI

Çimsa olarak sürdürülebilirlik konusunu ana stratejilerinin bir parçası olarak ele aldıklarını belirten Umut Zenar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çevresel performansımızı geliştirerek sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme ve yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Afyon Fabrikamızda 52 milyon TL yatırım ile Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurmaya hazırlanıyoruz. Santral 3.3 MW kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu santralde üretilecek elektrik miktarı 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak. 2023 yılının 4. çeyreğinde aktif olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizde, yıllık 2000 ton karbondioksit (CO²) tasarrufu sağlayarak 2 milyon ağacın CO² nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratmayı hedefliyoruz”.