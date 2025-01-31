Çin, 160'tan fazla ülkeye ihracatını artırmayı başardı! ABD'de aralarında...
Çin'in 2024'te 160'tan fazla ülkeye ihracatını artırmayı başardığı açıklandı. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre ihracatın en fazla artış kaydettiği ülkeler Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan oldu.
Çin'in 2024 yılında 160'tan fazla ülkeye yaptığı ihracat bir önceki yıla göre artış kaydetti.
Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, ihracatın en fazla artış kaydettiği ülkeler oldu.
Çin'in Brezilya'ya ihracatı yüzde 23,3, BAE'ye yüzde 19,2 ve Suudi Arabistan'a yüzde 18,2 arttı.
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yapılan ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,4, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan ülkelere ise yüzde 9,6'lık artış gösterdi.
ABD'YE İHRACAT ARTTI
Bu dönemde Çin'in geleneksel pazarları olan ABD'ye ihracatı yüzde 6,1, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 4,3 arttı.
Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkenin dış satımı 2023'te yüzde 4,6 azalırken 2024'te yüzde 5,9'luk artış ile dikkati çekmişti.
İhracat, ekonomide sıkıntıların yaşadığı dönemde büyümenin itici gücü haline gelmiş, Çin'in ürettiği elektrikli araçlar, bataryalar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yeni enerji donanımlarına talebin artması ise iç talebin zayıf olduğu bir dönemde büyümenin motoru olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Suat ağabeye mektup
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu