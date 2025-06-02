Çin-ABD gerilimi tırmandı: Altın fiyatlarında büyük artış!

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i, varılan ön ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması ve çelik ile alüminyuma uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılabileceğini ifade etmesi, ticaret gerilimlerini artırarak altın fiyatlarını yükseltti.

Çin'in Trump'a verdiği yanıtla, ABD'yi ön ticaret anlaşması şartlarına uymaya çağırması piyasadaki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmelerle birlikte ons altın 3 bin 338 dolara kadar çıktı.

Ons altın, saat 12.12 itibarıyla 3 bin 366 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ons altın için bugün 3330 doları direnç noktası olarak gösteriyor. Destek seviyeleri ise 3308 ve 3272 dolar olarak öne çıkıyor.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLİYOR

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Ticaret ve jeopolitik endişeler yeniden gündeme gelirken, altının haftaya yükselişle başlaması sürpriz değil. Risk iştahının zayıfladığı bu dönemde, dolardaki düşüş de altın fiyatlarını destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.