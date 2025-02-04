Çin ABD'nin gümrük vergilerine karşılık verdi: Ticaret savaşı büyüyor!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:13

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:17

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi, finans piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Salı günü, ABD hisse senedi vadeli işlemleri dalgalanırken, dolar sıçrayarak Hong Kong borsasında hisseler iki aydır görülen en yüksek seviyelerinden geriledi. Sidney'deki AMP'nin baş ekonomisti Shane Oliver, ticaret savaşı endişelerinin piyasaları hareketlendirdiğini belirterek, "Hikaye hala canlı ve çok şey gelişebilir" dedi.

ABD DOLARI GÜÇLENİYOR

ABD'nin Meksika ve Kanada ile gümrük vergisi indirimlerini erteleme anlaşması, S&P 500 vadeli işlemlerinde yüzde 0,2'lik kayıplara yol açtı. Avrupa vadeli işlemleri de yüzde 0,1 düştü. Euro, Avrupa'nın ekonomisiyle ilgili endişeler nedeniyle 1,02 doların altına indi. Kanada doları ve Meksika pesosu da yeniden satış baskısı altında kaldı. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artarak 108,78 seviyesine yükseldi.

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Hong Kong Hang Seng endeksi, Çin’in ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere edeceği beklentisiyle yüzde 2’lik bir artış yaşasa da kazançlarını azalttı. Çin, ABD’nin yüzde 10 gümrük vergisini uygulamaya koymasının ardından karşılık olarak 10 Şubat'tan itibaren ABD'den petrol, kömür, gaz, otomobil ve tarım ekipmanı ithalatına vergi koyacağını duyurdu.

Singapur’daki SMBC Asya makro strateji müdürü Jeff Ng, “Belirsizlik arttıkça dolar güçleniyor ve yuan’ın değeri 7,40’ın üzerine çıkabilir” dedi. Bu belirsizlikler, yatırımcıları Çin’in müzakere tavrı hakkında ipuçları aramaya yönlendiriyor.

TİCARET SAVAŞI DERİNLEŞİYOR

ABD'nin Çin’e karşı ekonomik politikalarında değişiklikler, ticaret savaşının derinleşme ihtimalini güçlendiriyor. Tokyo’daki Nomura baş makro stratejisti Naka Matsuzawa, Çin’in büyük bir taviz vermemesi durumunda Trump’ın tarifeleri durdurmayacağını öngördü.

ABD’deki büyük şirket kazançları, piyasalarda daha fazla dalgalanma yaratırken, Kanada doları ve kripto para birimleri de ciddi satış baskısı altında kaldı. Bitcoin, yüzde 3 değer kaybederek 98 bin 750 dolar seviyelerine geriledi. Petrol fiyatları ise, Brent vadeli işlemleri varil başına 75,03 dolar ile bir ayın en düşük seviyesine indi.