Çin altın rezervlerini artırdı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 07:00

Devlet Döviz İdaresi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre Çin, nisan ayında altın stoklarını yaklaşık 8.09 ton artırdı. Ülke, Mart ayına kadar olan beş ayda rezervleri yaklaşık 120 ton artırdıktan sonra, toplam stoklar şu anda yaklaşık 2.076 ton seviyesinde bulunuyor.

Merkez bankaları, varlıklarını çeşitlendirmek ve rezervleri zayıflayan doların ve yaygın enflasyonun etkilerinden korumak için geçtiğimiz yıl büyük miktarlarda altın satın aldı. Dünya Altın Konseyi'ne göre, girişler 2023'ün ilk çeyreğinde ılımlı olsa da, hacimler hala tarihsel olarak yüksek seviyelerdeydi. Singapur, Çin ve Türkiye en büyük alıcılar arasında yer aldı.

Altına yönelik iştah, piyasaların yavaşlayan ABD ekonomisinden ve kalıcı kredi stresinden endişe duymasıyla fiyatların rekor seviyelere yakın seviyelere çıkmasına yardımcı oldu. Giderek kırılgan hale gelen Çin-Amerikan ilişkilerinden kaynaklanan jeopolitik riskler de külçenin güvenli liman cazibesini artırıyor.

Verilere göre Çin'in nisan sonu döviz rezervleri bir önceki aya göre 20.9 milyar dolar artarak 3,2048 trilyon dolara yükseldi.