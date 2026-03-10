Çin’den ABD’ye ihracat çalımı: Dış ticarette tarihi rekor kırıldı!

Çin ekonomisi, rekor dış ticaret fazlası verdiği 2025 yılının ardından 2026 yılına da güçlü ihracat performansıyla başladı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan Ocak-Şubat 2026 dönemine ilişkin verilere göre ülkenin ihracatı yüzde 21,8 artarak 656,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 19,8 artışla 442,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET FAZLASI TARİHİ SEVİYEYE ÇIKTI

Verilere göre Çin’in dış ticaret fazlası yılın ilk iki ayında 213,6 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, şimdiye kadar ocak-şubat döneminde kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

İhracattaki artış oranı Aralık 2025’teki yüzde 6,6 ve 2025 yılının genelindeki yüzde 5,5’lik artışın üzerine çıktı. İthalattaki yükseliş de Aralık 2025’te kaydedilen yüzde 5,7’lik artışı ve 2025 genelindeki durgun seyri geride bıraktı.

AFRİKA’YA İHRACATTA YÜZDE 50 ARTIŞ

Söz konusu dönemde Çin’in ABD’ye ihracatı yüzde 11 azalırken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29,4 arttı. Avrupa Birliği’ne (AB) ihracat yüzde 27,8, Latin Amerika’ya yüzde 16,4 ve Afrika’ya yüzde 50 artış gösterdi.

Çin’in ABD ile yaşadığı jeopolitik ve ekonomik rekabet ile tarife anlaşmazlıkları nedeniyle azalan ticaretini dengelemek amacıyla alternatif pazarlara yöneldiği görülüyor. Buna rağmen ABD, Çin’in tek ülke bazında en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürüyor.

KÜRESEL TİCARETTE YENİ DENGELER

ABD’nin ticaret ortakları da Washington yönetiminin uyguladığı tarife politikalarının yarattığı belirsizlikler karşısında Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmeye yöneliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu süreçte Çin ile ticaretini artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan Çin’de geleneksel takvime göre kutlanan Bahar Bayramı tatilinin ocak ve şubat aylarına denk gelmesi nedeniyle dış ticaret verileri iki aylık dönem halinde toplu olarak açıklandı.