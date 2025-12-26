Çin'den elektrikli otomobillere yeni standart: Menzili yüzde 7 artıracak karar!

Çin Halk Cumhuriyeti 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren tamamen elektrikle çalışan binek araçların enerji tüketimini düzenleyen yeni bir zorunlu ulusal standardı yürürlüğe koyacak. Çin Merkez Televizyonu’nun haberinde, söz konusu standardın, elektrikli araçlarda enerji tüketimi konusunda dünyanın ilk zorunlu standardı olduğu ve daha önceki tavsiye niteliğindeki çerçevenin yerini alacağı belirtildi.

ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİ KURALLAR

Standart, resmi adıyla “Elektrikli Araçlar için Enerji Tüketim Limitleri Bölüm 1: Binek Otomobiller”, araç boş ağırlığı ve teknik özelliklerine göre farklı enerji tüketimi sınırları getiriyor. Düzenleyiciler sınırları belirlerken mevcut enerji tüketimi, enerji tasarrufu potansiyeli, maliyet kontrolü ve özel araç kategorilerinin performans özelliklerini değerlendirdi.

VERİMLİLİK VE TEKNİK İYİLEŞTİRMELER

Yeni standart, önceki önerilen versiyona göre enerji tüketimi gerekliliklerini yaklaşık yüzde 11 oranında sıkılaştırıyor. Üreticiler, uyumluluğu sağlamak için yeni modellerde teknik iyileştirmeler yapmak zorunda kalacak. Yetkililer, bu iyileştirmeler sonrası sürüş menzilinde ortalama yüzde 7 artış beklediklerini açıkladı. Standart, yalnızca tamamen elektrikli binek araçları kapsıyor; plug-in hibrit ve menzil uzatılmış modeller kapsam dışında bırakıldı.

MALİ TEŞVİKLERLE ENTEGRASYON

Yeni standart, satın alma vergisi muafiyetleriyle doğrudan ilişkilendirilecek. Çinli yetkililer, 2026 ve 2027’de tamamen elektrikli araçların vergi muafiyetlerinden yararlanabilmesi için teknik gereklilikleri güncelledi. Uyumlu olmayan modeller ise kataloğa dahil edilmeyecek. Ayrıca, plug-in hibrit ve menzil uzatılmış araçlar için teknik eşikler yükseltildi.

ÜRETİCİLER İÇİN ETKİLERİ

BYD ve Geely gibi büyük Çinli üreticiler, yeni düzenleme sayesinde mevcut modellerin çoğunun verimlilik eşiklerini karşılayacağını açıkladı. Uyumlu araçlar minimum değişiklikle üretime devam edebilecek, uyumsuz modeller ise teknik iyileştirme gerekecek veya vergi muafiyetinden mahrum kalabilecek. Standart özellikle iki ton ve üzeri araçları hedef alıyor ve üreticileri enerji verimliliği iyileştirmelerine öncelik vermeye teşvik ediyor.