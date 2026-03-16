Çin ekonomisi 2026 yılına hızlı başladı: Sanayi devinden son bir yılın en güçlü performansı!

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), 2026 yılı Ocak-Şubat dönemine ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik verilerini açıkladı.

Verilere göre söz konusu dönemde sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 6,3, perakende satışlar yüzde 2,8 ve sabit sermaye yatırımları yüzde 1,8 arttı. Üretim, tüketim ve yatırımlarda görülen artış hızının geçen yılın sonuna kıyasla yükseldiği görüldü.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ocak ve şubat aylarında yıllık bazda yüzde 6,3 arttı. Böylece üretim artışı, Aralık 2025’teki yüzde 5,2 ve 2025 yılı genelindeki yüzde 5,9 seviyesinin üzerine çıktı.

PERAKENDE SATIŞLARDA ARTIŞ HIZI SINIRLI KALDI

Tüketimin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen perakende satışlar, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı.

Bu artış oranı 2025 yılı genelindeki yüzde 3,7 seviyesinin altında kalırken, Aralık 2025’te kaydedilen yüzde 0,9’luk artışı geride bıraktı.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Altyapı, taşınmazlar, makine ve ekipman harcamalarını kapsayan sabit sermaye yatırımları, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 arttı.

2025 yılında yüzde 3,8 gerileyen yatırımların, 2026’nın ilk döneminde yeniden artış eğilimine girdiği görüldü.

Son üç yıldır düşüş eğilimi göstererek sabit sermaye yatırımlarını olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründeki gerileme ise devam etti. Gayrimenkul yatırımları söz konusu iki aylık dönemde yıllık bazda yüzde 11,1 azaldı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 5,3’E YÜKSELDİ

Ülkede Aralık 2025 sonunda yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, yılın ilk iki ayının sonunda 0,1 puan artarak yüzde 5,3 seviyesine çıktı.

UİB Sözcüsü Fu Linghui verileri değerlendirirken, "Genel olarak, ulusal ekonomi, ocak ve şubat aylarında ekonomik indikatörlerde gözle görünür bir toparlanmayla yıla iyi bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullandı.

Dış koşullardaki risklere de dikkat çeken Fu, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve bunun Çin ekonomisi üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtti.

BAHAR BAYRAMI NEDENİYLE VERİLER BİRLİKTE AÇIKLANIYOR

Çin’de geleneksel takvime göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinin her yıl ocak ve şubat aylarında farklı tarihlere denk gelmesi nedeniyle bu aylara ait ekonomik veriler birlikte açıklanıyor. Bu yöntem, yıllık karşılaştırmalarda oluşabilecek sapmaların önüne geçmek amacıyla uygulanıyor.