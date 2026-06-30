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Çin ekonomisi tarihinde bir ilk: Merkez Bankası'ndan 'ters repo' adımı

Çin ekonomisi tarihinde bir ilk: Merkez Bankası'ndan 'ters repo' adımı

30.06.2026 10:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çin ekonomisi tarihinde bir ilk: Merkez Bankası'ndan 'ters repo' adımı

Çin Merkez Bankası, kısa vadeli likidite yönetimini hassaslaştırmak ve çeyrek sonu nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk kez gecelik ters repo işlemi yürüttü. Piyasaya sağlanan likiditenin ardından, yeni aracın mevcut politika faizinin rolünü desteklediği ve operasyonel modelin zamanla rutin hale gelebileceği vurgulandı.
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Çin Merkez Bankası, 29 Haziran'da ilk kez gecelik ters repo işlemi gerçekleştirerek piyasaya 300 milyar yuan likidite verdi.

Banka, söz konusu işlemde uygulanan faiz oranını açıklamazken, piyasa katılımcıları bu adımın kısa vadeli likidite yönetimini daha hassas hale getirdiğini ve çeyrek sonu likiditesini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

7 GÜNLÜK TERS REPOYU TAMAMLAYACAK

Dongfang Jincheng Baş Makroekonomi Analisti Wang Qing, gecelik ters repo işleminin ağırlıklı olarak 7 günlük ters repo operasyonlarını tamamlayıcı nitelik taşıdığını söyledi.

Wang, operasyon modelinin zamanla olgunlaşacağını, gecelik işlemlerin rutin hale gelebileceğini ve faiz oranlarının da uygun görülen bir zamanda açıklanabileceğini belirtti.

POLİTİKA FAİZİNİN ROLÜ GÜÇLENİYOR

CITIC Securities Başekonomisti Mingming ise söz konusu uygulamanın, 7 günlük ters repo faizinin mevcut politika faizi konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

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