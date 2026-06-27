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Çin, ilk çeyrekte 180 milyar doların üzerinde cari fazla verdi

Çin, ilk çeyrekte 180 milyar doların üzerinde cari fazla verdi

27.06.2026 14:04:00
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AA
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Çin, ilk çeyrekte 180 milyar doların üzerinde cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.
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Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi.

MAL TİCARETİNDE 250 MİLYAR DOLARLIK FAZLA

Bu dönemde mal ticaretinde 247,5 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,8 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

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