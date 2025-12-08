Çin'in 2026 planı açıklandı: Etkin bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası...

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, 2026 yılı ekonomi politikalarını ele almak üzere toplandı. Xinhua'nın haberine göre, ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büro'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, 2026'da daha etkin bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikasının izleneceği belirtildi.

İç ekonomik politikaların uluslararası ekonomik ve ticari mücadelelerle, kalkınmanın güvenlikle daha iyi koordine edilmesi gereği vurgulanan açıklamada, "Ülke, daha etkin ve etkili makro politikalar izlemeli ve bu politikaların geleceğe dönük, hedeflenmiş ve eş güdümlü doğasını güçlendirmeli" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca iç talebi genişleterek arzı optimize etmenin, birleşik pazarın daha derinlemesine gelişimini sürdürerek kaygı konusu olan alanlardaki riskleri önlemenin ve dağıtmanın önemine işaret edildi.

Siyasi Büro toplantısı, 11-12 Aralık'ta yapılacak Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı öncesinde ekonomik politikaların genel yönüne işaret etmesi açısından önem taşıyor.

TARİFE RESTLEŞMELERİ ENDİŞE YARATIYOR

Para politikasını tarif ederken uzun yıllardır "ihtiyatlı" sıfatını tercih eden Çin liderliği, "orta düzeyde gevşek" ifadesini, 2009'daki küresel mali krizden bu yana ilk kez geçen yıl aralıkta düzenlenen ekonomi konulu Siyasi Büro toplantısının ardından yapılan açıklamada kullanmıştı.

Bütçe politikasını tarif ederken kullanılan "daha etkin" ifadesine de 2001'den beri ilk kez geçen yılki toplantının açıklamasında yer verilmişti.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayında yüzde 5,2 büyüyerek hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefi doğrultusunda performans gösterse de özellikle ABD ile tarife restleşmesi ve ekonomik anlaşmazlıkların yarattığı belirsizlik ortamının olumsuz etkilerini yıl boyu hissetti.