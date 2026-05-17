Çin'in ilk çeyrek ticaret raporu: Cari fazla 184 milyar doları aştı...

17.05.2026 17:50:00
Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde ticari raporu belli oldu. Ülke ihracatın ithalatı geride bırakması ile 184 milyar doları aşkın cari fazla verdi. Bu dönemde mal ticaretinde oluşan fazla ise 247,4 milyar dolar oldu.
Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 184,1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2026 dönemine ait ön cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,1 milyar dolar fazla verdi.

HİZMET TİCARETİNDE 60 MİLYARLIK AÇIK

Bu dönemde mal ticaretinde 247,4 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık, yatırımlarda 7,5 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,9 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2025 yılında 735 milyar dolar cari fazla vermişti.

