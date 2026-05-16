Kocaeli'de üst geçide asıldı: Erdoğan'ın 'gençlik' buluşmasına protesto

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de katılacağı "Büyük Gençlik Buluşması" öncesinde, CHP Kartepe Gençlik Kolları çarpıcı bir eyleme imza attı.

İktidar partisi tarafından etkinlik için süslenen bir üst geçide; Gebze'deki bina çökmesinde ve Dilovası'ndaki yangında hayatını kaybeden gençlerin fotoğrafları asılarak yaşanan acı olaylara dikkat çekildi.

Köprüye asılan pankarttaki “Belki onlar da orada olmak isterdi, ama sizin ihmallerinizden dolayı yoklar” ifadeleri eylemin en dikkat çeken mesajı oldu.

"ŞATAFATLI SAHNELER VE HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER"

Asılan afişlerin ardından CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak iktidarın denetim politikalarını sert bir dille eleştirdi:

"Bir yanda Kocaeli'de kurulan şatafatlı "gençlik" sahneleri, diğer yanda ihmaller yüzünden toprağa verdiğimiz gençlerimiz...

Gebze'de çöken binanın altında kalan ailemiz ve Dilovası'ndaki yangında hayattan koparılan kardeşlerimiz bugün aramızda yok. Belki onlar da orada olmak, yaşamak ve hayal kurmak isterdi. Ama sizin denetimsizliğiniz, sizin rant düzeniniz ve SİZİN ihmalleriniz buna engel oldu!

Bizler, hayalleri yarım bırakılan her bir gencimizin sesi olmaya, ihmali olanlardan hesap sormaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz."

KYK İDDİASI

Büyük Gençlik Buluşması'na yönelik dikkat çeken iddia öğrencilerin etkinliğe katılım süreciyle ilgili oldu. İddialara göre, KYK yurtlarının mesaj gruplarında "4 sanatçı konseri ve ücretsiz Kocaeli gezisi" duyurusu yapılarak öğrenciler Kocaeli'ne getirildi.

Sendika.org'un haberine göre, etkinlik alanının AKP Gençlik Kolları'nın düzenlediği ve Erdoğan'ın da katılacağı bir miting olduğunu öğrenen öğrenciler duruma tepki gösterdi. Sabah saat 06.00'dan itibaren stadyumda tutulduklarını ve dışarı çıkmalarına izin verilmediğini belirten öğrenciler, "Gezi diyerek yutturdunuz, bari dediklerinizin arkasında durun" sözleriyle organizasyon yetkililerini eleştirdi. AKP Devrek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı ise öğrencilerin iddialarını reddederek etkinliğin bir miting değil "gençlik şöleni" olduğunu savundu.