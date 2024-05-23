Çin klimalarına karşı önlem devam edecek

Çin menşeli "yalnız duvar tipi split klimalar" ile iç ve dış ünitelerinin ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:39
Çin klimalarına karşı önlem devam edecek
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Çin menşeli bazı klima ve ünitelerinin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözden geçirme soruşturmasında, Çin menşeli yalnız duvar tipi split klimalar ile iç ve dış ünitelerine yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünlere yönelik CIF bedelinin yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararlar Türkiye mevzuatıyla uyumlulaştırıldı.
Düzenleme 2 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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