Çin Merkez Bankası desteğini sürdürüyor: 'Para politikası Fed'den etkilenmez'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:35

Küresel merkez bankaları Fed'in öncülüğünde büyümeye karşı enflasyonla mücadeleyi ön plana alarak sıkılaşma hamleleri yaparken, Çin farklı bir rota izliyor.

Son dönemde salgından etkilenen ekonomiye destek veren düzenlemelere imza atan Çin Merkez Bankası'ndan büyümeye destek veren mesajlar gelmeye devam ediyor.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Chen Yulu Xinhua haber ajansına verdiği söyleşide bankanın reel ekonomiye yönelik desteklerini artıracağını ifade etti. Chen, Çin'in küresel politika değişiminden etki görebileceğini bununla birlikte enflasyonun kontrol altında olduğunu vurguladı.

ÇİN'DE GEVŞEME BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Çin'in önemli ekonomi gazetelerinden Economic Information Daily, Fed'in önderlik ettiği küresel sıkılaşma dalgasının Çin'in para politikasının yönünü etkilemeyeceğini belirtti.

Haberde görüşlerine yer verilen ICBC Ekonomisti Cheng Shi, Çin'in salgından etkilenen sektörlere yönelik hedefli destekler için yapısal para politikası araçlarına yöneldiğini, Fed'in faiz artırdığı ortamda zorunlu karşılıklar ve faiz oranlarında gidecek alanının bulunduğunu ifade etti.

Golden Credit Rating Analisti Wang Qing de yılın ikinci çeyreğinde orta vadeli borçlanma imkanında 10 baz puanlık, zorunlu karşılıklarda ise yarım puanlık bir indirim beklediğini belirtti.

Çin Merkez Bankası 15 Nisan'da bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü.

Son dönemde Çin Merkez Bankası ekonomik büyümeyi destekleyen gevşemeci bir para politikası çerçevesini gündeme almıştı.

Çin Merkez Bankası ekonomiye destek vermek için 23 maddelik bir paket açıklarken, banka yetkilileri de büyümeyi önceliklendiren açıklamalarına devam etmişti.