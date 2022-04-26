Çin’de altyapı yatırımları ilk çeyrekte arttı
Çin’de kara yolu ve su yolu altyapı yatırımları, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 arttı.
Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, kara ve su yollarında sabit sermaye yatırımları ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 78,88 milyar dolara ulaştı.
Ülkenin kuzey batısındaki Ningşia Hui Özerk Bölgesi, yüzde 135 ile ilk üç ayda yatırımların en fazla arttığı bölge olurken kuzey doğudaki Liaoning eyaletinde ise yatırımlar yüzde 95,8 düştü.
Yatırımlar ocak ve şubatta, geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 14,8 artışla 43,1 milyar dolara ulaşmıştı.
Güneybatıdaki Guicou en çok yatırım alan bölge, en az yatırım alan bölge de müstakil yönetime sahip kuzeydeki Tiencin şehri olmuştu.
Çin'de yüksek dağ ve çöllerin ayırdığı geniş platoların bulunduğu kuzeybatı ve yağmur ormanlarıyla birlikte engebeli yer şekillerinin hakim olduğu güneybatı eyaletleri ulaştırma altyapısı yatırımlarına en çok ihtiyaç duyulan kesimler.
Başkent Pekin ve çevresindeki endüstri merkezlerinin bir araya geldiği kuzeybatı eyaletleri ise halihazırda geniş bir kara yolu altyapısına sahip.
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