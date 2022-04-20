Çin'de bankalar gösterge faizi değiştirmedi
Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3.7 seviyesinde sabit tutuldu.
Çinli bankalar üçüncü ayda da gösterge faizde değişikliğe gitmedi.
Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı (LPR) yüzde 3.7 seviyesinde sabit tutuldu. Ekonomistlerin önemli bölümü faiz indirimi öngörüyordu.
5 yıl vadeli gösterge faiz de yüzde 4.6 seviyesinde sabit tutuldu.
Çin Merkez Bankası da son kararında faiz indirim beklentilerine karşın faizi sabit tutma kararı almıştı.
Çin Merkez Bankası (PBOC) 1 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 2.85 seviyesinde tuttu. Ekonomistlerin önemli çoğunluğu faizin 5-10 baz puan indirileceğini öngörmüştü.
Bununla birlikte banka vakaların yeniden artışa geçtiği bir dönemde ekonomiyi desteklemek için çoğu bankanın zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan, daha küçük bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürmüştü.
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