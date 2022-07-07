Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi
Çin'in Dalian borsasında demir cevheri vadeli fiyatları dünkü satışların ardından doların gerilemesiyle yüzde 5 yükseldi.
Piyasalarda küresel resesyona ve Çin'de koronavirüs yasaklarının yeniden uygulanacağına dair endişeler sürüyor.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5 yükselerek ton başına 764 yuana(114.02 dolar) çıktı.
Singapur borsasında ise demir cevheri kontratı yüzde 1.9 artışla ton başına 113.30 dolar seviyesine yükseldi.
Dalian'da işlem gören demir cevheri kontratları son altı işlem gününün dördünü düşüşle kapatmıştı.
Kok kömürü yüzde 5.3, kok ise yüzde 4.8 artıda.
Dolar rakip para birimleri karşısında son 20 yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 0.2 geriledi
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