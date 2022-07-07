Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi

Çin'in Dalian borsasında demir cevheri vadeli fiyatları dünkü satışların ardından doların gerilemesiyle yüzde 5 yükseldi.

Reuters
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:16
Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yükseldi
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Piyasalarda küresel resesyona ve Çin'de koronavirüs yasaklarının yeniden uygulanacağına dair endişeler sürüyor.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5 yükselerek ton başına 764 yuana(114.02 dolar) çıktı.

Singapur borsasında ise demir cevheri kontratı yüzde 1.9 artışla ton başına 113.30 dolar seviyesine yükseldi.

Dalian'da işlem gören demir cevheri kontratları son altı işlem gününün dördünü düşüşle kapatmıştı.

Kok kömürü yüzde 5.3, kok ise yüzde 4.8 artıda.

Dolar rakip para birimleri karşısında son 20 yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 0.2 geriledi


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