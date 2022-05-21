Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV değişikliğine demir çelik sektöründen tepki

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:09

Demir- çelik ürünlerinin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı yani genel adıyla katma değer vergisi kesintisi uygulamasına 1 Mayıs 2022 itibari ile başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni tebliğine göre tevkifat oranı 4/10 oranında uygulanmaya başladı. Ekol Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin, “Türkiye’nin içinde bulunduğu enflasyon pek tabii ki demir çelik sektörünü de derinden etkiledi. Hali hazırda zorluklar yaşayan sektörümüz yeni KDV tevkifatı uygulamasıyla yeni sorunlarla karşı karşıya kalacak” diye konuştu.

KÜÇÜK TEDARİKÇİLERİN SONU OLABİLİR

Kararın demir çelik sektöründe yeni bir krize yol açacağını söyleyen Elif Tulay, “Bizler devlete KDV için peşin ödeme sağlıyoruz fakat ürün alış ve satış satışlarımızda ödemelerimiz vadeli. Gerek kur artışları gerekse tün dünyada etkili olan enflasyonla sektördeki krizi her geçen gün büyümekteydi. Yürürlüğe giren KDV tevkifatı uygulaması ile demir çelik sektörü için kriz kapıları neredeyse tamamen açıldı. Özellikle alım satım arasındaki ödemelerde vadeler dengelenmezse, demir çelik ithalat sorunları çözülmezse sektörümüzdeki küçük tedarikçilerin sonu olacaktır. Ayrıca bu uygulama maddi yönden bizleri sarmasıyla birlikte aynı zamanda hangi ürün ve işlemlerin tevkifat kapsamında olduğunun tespitini sağlamakta oldukça kafa karıştırıcı bir konu” açıklamasında bulundu.

“KDV TEVKİFATI, İVMELERİ AŞAĞIYA ÇEKECEKTİR”

Son yıllarda Türk çelik sektörü üretim yapısıyla dünyadan özellikle Avrupa’dan ayrıştığını ifade eden Başkan Tulay, üretimdeki bu artışta yurt içi kadar, yurt dışındaki talebinde rolü olduğunu dile getirdi. Başkan Elif Tulay, “Demir Çelik sektörümü son birkaç yılda dünya genelinde yukarı yönlü ivme yaşadı. Özellikle 2021 yılında tüm koruma tedbirlerine rağmen çelik ürünleri ihracatımız, ithalatımızın karşısında yüzde 115 seviyesi de yükselmiş olması oldukça sevindirici. 2022 yılına da aynı hızla giriş sağlamıştık. Fakat şu an içinde bulunduğumuz KDV tevkifatı uygulaması, ivme yakalamış olan sektörümüzde ivmeleri aşağıya çekecektir” dedi.

“KDV TEVKİFATI CİDDİ BİR FİNANSMAN İHTİYACI OLUŞTURACAK”

Ekol Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tulay, KDV tevkifatı uygulamasında yeniden düzenlemeye gidilmesinin kesinlikle şart olduğunu dile getirirken, üreticiyi ve tüketiciyi mağdur etmeyecek en iyi planlanmanın yapılması gerektiğini vurguladı. Başkan Tulay, “KDV tevkifatı yapılan aracılar ve üreticilerle alıcılardan tahsil edilmeyen KDV, KDV iade süreçlerinin uzunluğu da dikkate alındığında ciddi finansman ihtiyacı doğuracaktır. Oluşan bu finansman yükü, demir-çelik ürünlerinin fiyatlarına da etki edeceği gözden kaçırılmaması gereken bir durumdur. Nitekim şimdiden bu yeni uygulamanın fiyatlara etkisi sektörde yoğun olarak tartışılmaya başlandı. Yani satıcıdan alıcıya hatta vatandaşa kadar domino etkisi yaratan bu uygulama tekrar değerlendirilmelidir. Küçük, büyük fark etmeksizin birçok tedarikçinin yeni uygulamanın getirdiği KDV yükü ile, yüksek kurla ve uzun vade süreleri ile çalışması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.