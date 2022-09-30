Çin'de imalat sektöründeki toparlanma zayıf kaldı

30 Eylül 2022 Cuma, 13:24

Çin'de imalat sanayi öncü ekonomik etkinlik verileri, bahar aylarındaki düşünün ardından, eylülde toparlanma eğilimi görülse de hala zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UIB) yayımladığı resmi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in yayımladığı endeks, farklı sonuçları ortaya koydu.

UIB'nin resmi imalat sanayi PMI endeksi, geçen aya göre 0,7 puan artışla 50,1'e çıktı. Endeks, hazirandan bu yana ilk kez, ekonomik faaliyetlerdeki artışa işaret eden 50 puan eşiğinin üzerine çıktı.

Caxin'in imalat sanayi PMI endeksi ise, geçen aya göre 1,4 puan azalarak 48,1'e geriledi. Buna göre sektördeki ekonomik etkinlik, daralmaya devam etti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Çin'de Kovid-19 salgınları nedeniyle kapanma ve karantina tedbirlerinin uygulandığı bahar ayları boyunca eşiğin altında seyreden resmi PMI endeksi, haziranda 50,2'ye yükselerek şubattan bu yana ilk kez büyümeye işaret etmişti.

Endeks, temmuzda yeniden 49 puana gerilemesinin ardından ağustosta 49,4 yükselse de büyüme eşiğinin altına kalmaya devam etmişti.

Caixin'in PMI endeksi de haziranda 51,7'ye çıkarak şubattan beri ilk kez etkinlik artışına işaret etmişti. Endeks temmuzda 50,4'e ağustosta ise 49,5'e gerilemişti.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERDEKİ ETKİNLİK AZALDI

Öte yandan UIB'nin tarım, inşaat ve hizmetler sektörlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksi, ağustosta 52,6 iken eylülde 50,6'ya düştü. İmalat dışı sektörler büyüme bölgesinde bulunsa da ivme kaybı dikkati çekti.

İnşaat sektörü alt endeksi geçen aya göre 3,7 puan artışla 60,2'ye çıkarken hizmetler sektörü alt endeksi 48,9 ile büyüme eşiğinin altına indi.

Çin'de hükümetin bu yıl için "yüzde 5,5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşılamayacağı belirsiz görünüyor. Büyüme oranı yılın ilk yarısında yüzde 2,5'te kalmıştı.

SALGIN TEDBİRLERİ EKONOMİK BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜYOR

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirleri gibi koşulların son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, iş dünyasında güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.