Çin'de petrol ve doğal gaz üretimi ile ithalatı ilk 7 ayda arttı
Çin'in petrol ve doğal gaz çıktıları ve bu kalemlerdeki ithalatı, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, ocak-temmuz döneminde ham petrol çıktısı yüzde 3,7 artışla 120 milyon tona, doğal gaz çıktısı ise yüzde 5,4 artışla 126,7 milyar metreküpe ulaştı.
Söz konusu dönemde kaya petrolü çıktısı yüzde 14,4, deniz aşırı ham petrol çıktısı yüzde 7,9 ve deniz aşırı doğal gaz çıktısı yüzde 13,6 arttı.
Öte yandan ilk 7 ayda Çin, 290 milyon ton ham petrol ve 86,5 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.
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