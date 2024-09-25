Çin'in teşvikleri hisse senetlerini düşürdü: Dolar ve petrol fiyatları geriledi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:38

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:38

Çin'de devam eden teşvik destekli ralli, hisse senetlerinde düşüşe neden oldu. Dolar baskı altında kalırken, ham petrol birkaç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Avrupa hisse senetleri, çarşamba günü yaklaşık yüzde 1 değer kazandıktan sonra yüzde 0,1 düştü; petrol ve gaz hisseleri ise Çin'in teşvik planlarının talebi artırmaya yetmeyeceği endişesiyle yüzde 0,9 değer kaybetti.

WALL STREET KAYIPLARA HAZIRLANIYOR

Standard & Poor's 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 düştü. Dolar, Euro karşısında son bir ayın, İngiliz Sterlini karşısında ise son iki buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD tüketici güveni verilerinin Ağustos 2021'den bu yana en büyük düşüşü göstermesi, Federal Rezerv’in bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitme olasılığını artırdı.

Cenevre'deki Lombard Odier'in baş ekonomisti Samy Chaar, “Faiz indirimi tarafında daha fazlası geliyor gibi hissediyorum” dedi. Çin Halk Bankası, geniş kapsamlı politika gevşemesi açıklamasının ardından bankalara orta vadeli borç verme oranlarını düşürdü. Bu teşvikler, pandemiden bu yana en büyüğü olarak, zor durumdaki emlak sektörüne destek sağlamayı amaçlıyor.

HİSSE SENETLERİ VE DÖVİZ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Anakara Çin'deki mavi çip hisseleri yüzde 1,4 değer kazanarak önceki seanstaki yüzde 4,3'lük artışa ekledi. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 tırmanarak Salı günkü yüzde 4,1'lik artışı takip etti. Ancak, bazı analistler, Çin Merkez Bankası'nın zayıf tüketici talebine karşı yeterli önlemleri almadığını belirtiyor.

Döviz piyasasında, Çin’in teşvikleri sonrasında yuan, 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve dolar başına 7 seviyesini kısa süreliğine geçerek 7,0173 seviyesine geriledi. Euro, 26 Ağustos'tan bu yana ilk kez 1,1199 dolara kadar yükseldi ve ardından yüzde 0,1 artışla 1,1189 dolara ulaştı.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI

Japon yeni ise, 143,23 seviyesinde sabit kaldı. Sterlin, 1,3430 dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 0,1 geri çekildi. Avustralya doları ise, enflasyon verilerinin ardından 0,6908 dolarla geçen yılın Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 0,68805 dolara geriledi.

Altın, 2,670.43 dolarla yeni bir rekor zirve yaptı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşerek 74,80 dolara gerilerken, ABD'nin West Texas Intermediate ham petrolü de benzer bir düşüşle varil başına 71,08 dolara indi.