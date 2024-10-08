Çin'den elektrikli araç kararlarına misilleme: AB ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamaları!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:30

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:30

Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinden gelen elektrikli araçlara gümrük vergisi getirilmesi oylamasının ardından, AB'den konyak ithalatına geçici anti-damping önlemleri uygulamaya koydu. Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den gelen konyak dampinginin, Çin'in konyak sektörüne önemli zarar verdiğini belirtirken, Hennessy ve Remy Martin gibi ünlü markalara yönelik geçici anti-damping tarifeleri uygulamaya başladı.

Bu gelişme, Çin’in AB'nin elektrikli araç tarifelerine ilişkin oylaması öncesinde yaptığı görünürde iyi niyet jestinin ardından geldi. Pekin, ocak ayında yaptığı açıklamada, AB'li konyak üreticilerinin ürünlerini piyasa fiyatlarının altında satıp satmadıklarını araştıracağını duyurmuştu. Bu durum, başta Fransız şirketler Remy ve Pernod olmak üzere konyak üreticilerini olumsuz etkilemişti. Fransız konyak endüstrisi, Çin’in AB konyak ithalatının neredeyse tamamını oluştururken, yeni vergilerin elektrikli araç tarifelerine bir misilleme olduğu belirtiliyor.

TÜKETİM ÜRÜNLERİNE SORUŞTURMA

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, ağustos ayında süt ürünlerine yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, insan tüketimine yönelik peynir, süt ve krema türlerini kapsıyor. 29 Temmuz'da yerli süt ürünleri endüstrisi adına yapılan şikayet üzerine başlatılan inceleme, özellikle Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya, İrlanda ve Romanya'da uygulanan 20 sübvansiyon programını kapsıyor.

Çin, Avrupa Birliği'nden ithalatı kısıtlaması durumunda, Güney Amerika, ABD ve Rusya'dan domuz eti tedarikçileri için yeni pazar payı fırsatları yaratabilir. Gümrük verilerine göre, AB, 2023'te Çin'in ithal ettiği yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki domuz etinin yarısından fazlasını sağlıyor. Bu miktarın yaklaşık dörtte biri İspanya'dan geliyor, Hollanda ve Danimarka ise sırasıyla 620 milyon ve 550 milyon dolar değerinde domuz eti ihraç etti.

TİCARETTEKİ GERİLİM ARTABİLİR

Mayıs ayında Pekin, AB, ABD, Japonya ve Tayvan'dan ithal edilen mühendislik plastiği olan POM kopolimerlerine yönelik bir anti-damping soruşturması başlattı. Bu gelişmeler, uluslararası ticaretteki gerilimlerin artabileceğine işaret ediyor.