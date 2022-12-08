Çin’in döviz rezervleri 3,11 trilyon dolara yükseldi

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Çin Devlet Döviz Yönetim İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, kasım ayında Çin’in döviz rezervleri geçen aya kıyasla yüzde 2,13 oranında artarak 3,11 trilyon doları geçti.

Kasım ayında küresel makroekonomik veriler ve ana ekonomilerin para politikaları gibi faktörler, dolar endeksinin düşmesine ve küresel finansal varlık fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Döviz kuru dönüştürme ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerden dolayı kasım ayında Çin’in döviz rezervleri yükseldi.